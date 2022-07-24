Джонсон собирается вернуть себе пост премьера Великобритании

24 июл. 18:45

Подавший в отставку премьер-министр Великобритании Борис Джонсон намерен вернуться на пост главы правительства в будущем, сообщили источники в канцелярии премьера.

"Он думает, что приход к власти любого, кто его сменит, может стать катастрофой, и спустя несколько лет после поражения консерваторов на всеобщих выборах мы можем вернуться сюда же в поисках кого-то, кто имеет достаточно динамизма, чтобы снова привести партию к власти. Джонсон считает, что он и есть тот самый человек", - сказал собеседник газета Times.

Кроме того, помощники подавшего в отставку главы правительства, что Джонсон уходит с поста с видом человека с незаконченными делами.