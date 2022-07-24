Сочи оказался в эпицентре небывалого природного бедствия

24 июл. 18:21

На территории Большого Сочи, оказавшего накануне в эпицентре стихии, был объявлен режим ЧС. Об этом сообщил глава города Алексей Копайгородский.

По его словам, в современной истории Сочи подобного по масштабам происшествия в Центральном районе города еще не происходило. "К сожалению, есть погибшая женщина. Но жертв могло быть гораздо больше. Несколько десятков человек были спасены из потоков воды, которые шли по улицам и сносили все на своем пути. Среди них десять детей", - говорится в сообщении Копайгородского, которое опубликовано в его телеграм-канале.

Далее мэр курорта отметил, что за прошедшие три дня разрушительные последствия стихии наблюдаются во всех районах города.

Сейчас ведется работа по формированию перечня повреждений, мест активации старых и появления новых оползневых процессов. Мониторинговые группы обходят территории, составляют акты и консультируют жителей, разъясняют их права.

К работе по устранению последствий непогоды привлечены более тысячи человек, также задействованы силы и средства ресурсоснабжающих, коммунальных предприятий, аварийно-спасательных формирований, сообщил Копайгородский.

"Межведомственный оперативный штаб продолжает работать круглосуточно. В таком режиме остаемся, пока в городе ничего не будет напоминать о прошедшей стихии", - акцентировал внимание глава города-курорта.