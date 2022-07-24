Минфин США: американская экономика замедляется после роста

24 июл. 18:04

Американская экономика замедляется, заявила министр финансов США Джанет Йеллен, отметив, что никаких признаков рецессии нет.

"Экономика замедляется. В прошлом году был быстрый рост около 5,5%, удалось вернуть людей на работу, которые ее потеряли в ходе пандемии… сейчас рост замедлился", - сказала она.

"Но вы не видите сейчас никаких признаков, рецессия - это широкое сокращение, затрагивающее многие сектора экономики. Этого нет", - добавил глава ведомства.

Далее она обратила внимание на то, что в стране высокий уровень инфляции. "ФРС поручено проводить политику, которая снизит инфляцию. Я ожидаю, что это будет успешно", - добавила глава Минфина США.