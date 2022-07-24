В одном из районов Северной Осетии введен режим ЧС

24 июл. 17:42

Власти Пригородного района Северной Осетии ввели режим ЧС из-за прошедших накануне ливня с градом, сообщили в пресс-службе главы и правительства республики.

"В Пригородном районе республики введен режим ЧС муниципального уровня. В настоящее время во всех районах организована работа аварийно-спасательных бригад", - говорится в сообщении, опубликованном по итогам заседания комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности.

Напомним, в результате разгула стихии произошли многочисленные обрывы ЛЭП, повреждены участки газопроводов и кровли, стекла частных домовладений и социальных объектов.