Лавров: Россия не просит о снятии санкций

24 июл. 17:05

Россия не просит Запад о снятии санкций, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров, подчеркнув, что инициаторы антироссийских рестрикций должны устранить созданные ими препятствия, мешающие экспорту продовольствия.

"Что касается продовольствия, здесь, если наши западные коллеги так близко к сердцу принимают нынешнюю ситуацию, они должны устранить препятствия, созданные ими самими", - сказал он по итогам переговоров с египетским коллегой Самехом Шукри в Каире.

Далее глава российской дипломатии отметил, что Россия теперь будет развивать свою экономику в опоре на надежных партнеров, а "не на тех, которые в очередной раз доказали свою полную недоговороспособность".