В Дамаске обсудят пути укрепления межарабской солидарности

24 июл. 16:55

Глава МИД Алжира Рамтан Ламамра начал официальный визит в Сирию, где обсудит перспективы двустороннего партнерства и пути укрепления межарабской солидарности.

В аэропорту Дамаска его встречал глава сирийского МИД Фейсал Микдад, который в начале июля возглавлял правительственную делегацию на праздновании 60-летия независимости Алжира, передает ТАСС со ссылкой на Al Ekhbariya.

Уточняется, что визит Ламамры в Дамаск связан с подготовкой к саммиту Лиги арабских государств (ЛАГ), намеченному на 1-2 ноября в столице Алжира. Планируется, что алжирский министр будет принят сирийским лидером Башаром Асадом.