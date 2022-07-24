Силы обороны Грузии потренировались на полигоне в Самцхе-Джавахети

24 июл. 16:25

В пресс-службе Минобороны Грузии сообщили о завершении учений 21-го смешанного бронетанкового батальона Сил обороны Грузии на полигоне Орфоло в Самцхе-Джавахети.

Учения были посвящены подготовке и оценке моторизованной роты второй пехотной бригады 21-го бронетанкового батальона, отметили в ведомстве.

В сообщении пресс-службы говорится о том, что плановые полевые учения проходили на полигоне Орфоло в течение двух недель. Первая неделя была посвящена огневой подготовки экипажей и десанта с боевой техникой, а вторая, - тактической подготовке, которая завершилась боевой стрельбой. Опорными элементами учений были 82 и 120-мм минометы и инженерные группы.

"Целью учений было повышение боеготовности, а также отработка слаженности действий при взаимодействии бронетехники, экипажей и десанта", - приводит релиз Sputnik Грузия.