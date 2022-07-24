Лавров анонсировал второй саммит Россия - Африка

24 июл. 15:51

Министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил в воскресенье по итогам переговоров с египетским коллегой Самехом Шукри, что второй саммит Россия - Африка планируется провести в середине 2023 года.

"Говорили о сотрудничестве между Россией и Африкой <...> и в плане подготовки второго такого мероприятия, второй встречи в верхах, которую планируем на середину следующего года", - заявил российский министр.

Основные направления подготовительной работы к проведению саммита будут согласованы 27 июля в Аддис-Абебе с руководством Африканского союза.

"В ходе этого африканского турне запланирована встреча с руководством Африканского союза, когда мы будем в Аддис-Абебе. Мы там согласуем основные направления подготовительной работы", - добавил Лавров.

Сегодняшний визит главы МИД России в Египет открывает турне по странам Африки. Лавров также посетит Уганду, Эфиопию и Республику Конго.