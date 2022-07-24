Инвестиции ОАЭ в экономику Москвы выросли в 4,4 раза

24 июл. 15:41

За последние пять лет объем инвестиций ОАЭ в экономику российской столицы выросли в 4,4 раза, сообщается на официальном сайте правительства Москвы.

За пять лет накопленные инвестиции из ОАЭ выросли в 4,4 раза, заявил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов со ссылкой на данные ЦБ. За 2021 года объем инвестиций вырос в 1,5 раза. В денежном выражении накопленные инвестиции в бизнес Москвы из ОАЭ к 1 января 2022 года достигли $362 млн.

Бизнесмены из ОАЭ вкладываются в инвестпроекты столицы в технологической сфере и торговлю. У московских производителей закупают промышленное оборудование, безалкогольные напитки, шоколадные изделия и продукты из цельных злаков.

В 2021 году объем экспорта из Москвы в ОАЭ составил $993 млн - в 2,4 раза больше показателей 2020-го. Импорт из ОАЭ в Москву - на 22%, до $111 млн.