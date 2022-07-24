Житель Казахстана выжил после удара молнией

24 июл. 15:06

В Актюбинской области Казахстана во время грозы молния ударила в человека.

Инцидент произошел в воскресенье утром в Эмбе (Мугалжарский район) на улице Айтеке би.

"С места происшествия пострадавшего 1981 года рождения доставили в Эмбенскую районную больницу. Сейчас его состояние стабильное", - сообщили в департаменте по ЧС.

Согласно сообщению, по предварительной информации, молния ударила в мужчину во время выпаса скота.

В ведомстве напомнили, что при грозе следует находиться вдали от высоких деревьев и линий электропередач, не держать в руках длинные металлические предметы, в том числе зонты и удочки, а также не купаться в водоемах.