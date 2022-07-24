Ильхам Алиев поздравил Шавката Мирзииева с 65-летием

24 июл. 14:36

Президент Азербайджана Ильхам Алиев провел телефонный разговор с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым.

Ильхам Алиев поздравил лидера Узбекистана с юбилеем, пожелал ему успехов в деятельности, крепкого здоровья. Также президент Азербайджана вновь выразил признательность за гостеприимство, оказанное ему и делегации в ходе государственного визита, и пригласил Мирзиеева посетить с официальным визитом Азербайджан. Приглашение было с благодарностью принято.

Стороны констатировали, что все договоренности, достигнутые во время визита Ильхама Алиева в Узбекистан, реализуются. Достигнута договоренность о расширении сотрудничества в торговой, промышленной, энергетической, сельскохозяйственной, транспортной сферах.

Президенты двух республик также обменялись мнениями о перспективах дальнейшего развития сотрудничества и контактах на высшем уровне.