Макрон и Раиси обсудили ситуацию вокруг СВПД и Украину

24 июл. 14:24

Состоялся телефонный разговор президентов Франции и Ирана Эммануэля Макрона и Эбрахима Раиси. Об этом сообщили в Елисейском дворце.

Главными темами переговоров стали ситуация вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе и обстановка в регионе.

Французский лидер отметил, что Париж привержен безопасности и стабильности региона, а также выразил желание продолжать усилия по снижению напряженности.

Касаясь ядерной сделки 2015 года, Эммануэль Макрон подтвердил свою убежденность в том, что решение, направленное на возвращение к ее полной реализации, все еще возможно, однако это необходимо сделать как можно быстрее.

В администрации президента Франции подчеркнули, что спустя несколько месяцев после приостановки венских переговоров глава государства настаивал на том, чтобы Эбрахим Раиси сделал четкий выбор в пользу подписания соглашения и возвращения к выполнению ядерных обязательств.

В ходе разговора президенты Франции и Ирана также обсудили ситуацию вокруг Украины, в том числе ее последствия с точки зрения энергетический и продовольственной безопасности, передает ТАСС.

Напомним, в 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку - Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), что предполагало снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. В мае 2018 года США вышли из СВПД, сославшись на нарушение Тегераном договоренностей. Иран в ответ стал обогащать уран выше дозволенного уровня. Осенью 2021 года президент США Джо Байден заявил о готовности вернуться к соблюдению ядерной сделки, если Иран примет аналогичные шаги. Впоследствии Исламская Республика и ряд мировых держав провели несколько раундов переговоров в Вене с целью восстановления СВПД. Последний раунд переговоров по СВПД был проведен в Дохе 29-30 июня.