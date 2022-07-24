Казахстан предложил Саудовской Аравии разработать крупные месторождения вольфрама и урана

24 июл. 14:05

Свыше 60 месторождений драгоценных и цветных металлов на территории Казахстана предлагается разработать бизнесменам из Саудовской Аравии. Об этом сообщил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время визита в Саудовскую Аравию.

Токаев во время визита встретился с наследным принцем Мухаммедом бен Салманом бен Абдельазизом Аль Саудом, а также с саудовскими бизнесменами. На встрече с представителями бизнеса казахстанский президент сообщил о готовности Казахстана предоставить Саудовской Аравии для разработки более 60 месторождений.

По словам Токаев, Казахстан занимает первое место в мире по запасам вольфрама и второе - по залежам хрома и урана, входит в топ-5 стран по залежам марганца, серебра, цинка, свинца. "Эти запасы предстоит разведать и разработать. Учитывая нашу близость к стремительно развивающимся рынкам Китая и Южной Азии, это действительно отличная возможность для инвестиций. Сегодня мы можем предложить для разведки и разработки более 60 месторождений драгоценных и цветных металлов", - отметил он.

Кроме того, Казахстан и Саудовская Аравия намерены расширить инвестиционное и торгово-экономическое сотрудничество, следует из сообщения на сайте президента республики.