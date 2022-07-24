Одесса, Черноморск и Южный начинают формировать зерновые караваны

24 июл. 13:50

Порты Одесса, Черноморск и Южный готовятся к возобновлению работы, начинается формирование зерновых караванов, сообщили в пресс-службе администрация морских портов Украины.

"В связи с подписанием 22 июля 2022 года инициативы по экспорту зерна и связанных пищевых продуктов морским путем, осуществляется соответствующая подготовка портов Одесса, Черноморск и Южный к возобновлению работы", - информирует администрация.

В пресс-службе добавили, что «заход и выход судов в указанные морские порты будет осуществляться путем формирования каравана, который будет сопровождаться судном лидирования». Для включения судна в караван, необходимо подавать заявки.

Зерновое соглашение было заключено в Стамбуле 22 июля. Весь процесс контроля за перевозкой зерна и сельхозпродукции с Украины будет вестись из совместного координационного центра, который создан в университете Минобороны Турции в Стамбуле. Контроль за безопасным судоходством на маршрутах перевозки из трех украинских портов будет вестись на круглосуточной основе, в том числе с использованием дронов.