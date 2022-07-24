Лавров провел встречу с президентом Египта

24 июл. 13:37

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе визита в Каир встретился с президентом Египта Абдель Фаттахом Ас-Сиси, пишет РИА Новости.

Встреча главы МИД РФ и президента Египта прошла во дворце "Иттихадия". Также в ходе визита в Каир Лавров намерен провести переговоры с главой МИД Египта Самехом Шукри и с генеральным секретарем ЛАГ Ахмедом Абульгейтом.

По словам Лаврова, Египет - крупнейший торгово-экономический партнер России в Африке, следует из интервью министра РИА Новости и RT.

Визит в Египет открывает турне Лаврова по странам Африки. Глава российского МИД также посетит Уганду, Эфиопию и Республику Конго.