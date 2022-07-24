Путин поздравил Мирзиеева с юбилеем

24 июл. 13:23

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговоре с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым по случаю дня рождения последнего.

Как сообщает пресс-служба Кремля, российский лидер тепло поздравил президента Узбекистана с 65-летием. Также стороны обменялись мнениями по ключевым вопросам двустороннего взаимодействия.

Путин и Мирзиеев обсудили международные темы, в том числе в контексте подготовки к запланированному на осень Совету глав государств ШОС.

"Подтвержден обоюдный настрой на всестороннее укрепление российско-узбекистанских отношений стратегического партнерства и союзничества", - говорится в сообщении.