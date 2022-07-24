Синоптик: опасная жара, охватившая Европу, не грозит Москве

24 июл. 13:12

Москвичам не стоит опасаться 40-градусной жары, которая бушует этим летом в Европе, ее вероятность в российской столице нулевая, заверил ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец, пишет РИА Новости.

"Что касается вероятности 40-градусной жары в Москве, то она нулевая", - заявил Тишковец.

Он напомнил, что рекордная жара в Москве стояла летом 2010 года, тогда в июле воздух раскалялся до плюс 38,2 градуса. "Сейчас по прогнозам финал июля и август будут теплыми, с превышением нормы на несколько градусов, но экстремальный зной, который охватил Европу, по моим тщательным оценкам, не прогнозируется", - сообщил специалист.