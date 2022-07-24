Главой Европейского шахматного союза останется Зураб Азмайпарашвили

24 июл. 12:56

Грузинский гроссмейстер Зураб Азмайпарашвили переизбран на пост президента Европейского шахматного союза (ECU). Он останется президентом организации до 2026 года

Голосование состоялось на конгрессе ECU в Салониках, где присутствовали делегаты от Национальных шахматных федераций 49 стран Европы. В результате Азмайпарашвили набрал 44 голоса, два бюллетеня оказались незаполненными, еще четыре признаны недействительными.

Таким образом, грузинский гроссмейстер избран президентом ECU в третий раз. Его заместителем стала известная в прошлом латышская шахматистка, гроссмейстер среди женщин Дана Рейзниеце-Озола, вице-президентами избраны исландский шахматист Гуннар Бьорнссон и английский шахматист, международный мастер Малкольм Пейн.

Зураб Азмайпарашвили впервые был избран президентом ECU в 2014 году.