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Главой Европейского шахматного союза останется Зураб Азмайпарашвили

Главой Европейского шахматного союза останется Зураб Азмайпарашвили

Грузинский гроссмейстер Зураб Азмайпарашвили переизбран на пост президента Европейского шахматного союза (ECU). Он останется президентом организации до 2026 года

Голосование состоялось на конгрессе ECU в Салониках, где присутствовали делегаты от Национальных шахматных федераций 49 стран Европы. В результате Азмайпарашвили набрал 44 голоса, два бюллетеня оказались незаполненными, еще четыре признаны недействительными.

Таким образом, грузинский гроссмейстер избран президентом ECU в третий раз. Его заместителем стала известная в прошлом латышская шахматистка, гроссмейстер среди женщин Дана Рейзниеце-Озола, вице-президентами избраны исландский шахматист Гуннар Бьорнссон и английский шахматист, международный мастер Малкольм Пейн.

Зураб Азмайпарашвили впервые был избран президентом ECU в 2014 году.

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