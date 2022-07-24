Иран сохранил место в десятке главным мировых производителей стали

24 июл. 12:37

В первой половине 2022 года Иран вошел в топ-10 стран, являющихся основными производителями стали в мире.

Согласно данным Всемирной ассоциации производителей стали, Иран за первые шесть месяцев текущего года произвел свыше 13,6 млн тонн стали, сохранив за собой место в десятке лидеров, пишет ИРНА.

Всего с января по июнь в мире было произведено 949 млн тонн стали, что на 5,5% меньше, чем за аналогичный период 2021 года. Объем производства стали в Иране сократился на 10,8% по сравнению с минувшим годом, однако страна не потеряла своих позиций в десятке мировых производителей.

В топ-3 мировых производителя стали входят Китай, Индия и Япония.