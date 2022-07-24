Лапид: для Израиля важны отношения с Россией

24 июл. 12:20

Премьер-министр Израиля Яир Лапид в воскресенье провел межведомственное совещание в связи с возможным закрытием в России Еврейского агентства "Сохнут", занимающегося репатриацией. На совещании он подчеркнул важность отношений с Россией для еврейского государства.

Ранее Минюст РФ потребовал ликвидировать агентство "Сохнут", имеющее в России статус автономной некоммерческой организации. Предварительное заседание по иску о ликвидации назначено на 28 июля в Басманном суде.

"Премьер-министр заявил, что отношения с Россией важны для Израиля и что большая еврейская община в России важна и затрагивается в ходе всех дипломатических контактов с администрацией в Москве. Закрытие офисов Еврейского агентства ["Сохнут"] стало бы серьезным событием, которое повлияет на отношения [Израиля и РФ]", - говорится в заявлении канцелярии израильского премьера.

По данным газеты Jerusalem Post, сейчас агентство работает над планом перемещения своего московского представительства в Израиль. Работа с потенциальными израильскими репатриантами из России может быть переведена в удаленный режим.

В ближайшее время в Россию планируется направить израильскую правительственную делегацию, задачей которой станет "обеспечить продолжение деятельности Еврейского агентства в России". Решить вопрос планируется путем дипломатии.