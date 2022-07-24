Турция сможет выгодно экспортировать украинское зерно

24 июл. 12:14

Турция, согласно договоренностям с Россией и Украиной, достигнутым в Стамбуле, сможет приобретать украинское зерно по ценам ниже мировых, пишет газета Sabah.

Как сообщил глава комиссии по сельскому хозяйству турецкого парламента Юнус Кылыч, "оба министра [от РФ и Украины] устно пообещали, что Турция получит преимущества в вопросах цен на зерно и его приобретения". "Благодаря этому мы также сможем покупать зерно для его последующего экспорта", - заявил он изданию.

Таким образом, соглашение позволит Турции не только удовлетворять собственные потребности в зерновых на выгодных условиях, но и экспортировать его в другие страны.

Парламентарий отметил, что Россия и Украина "сами будут определять страны поставок, их объемы и цены на зерно". "Турция, согласно подписанному документу, взяла на себя роль секретариата и в их торговле с другими странами будет выполнять функции, сравнимые с зарубежными представительствами", - добавил Кылыч.

"Зерновой мир" был заключен в Стамбуле 22 июля. Весь процесс контроля за перевозкой зерна и сельхозпродукции с Украины будет вестись из совместного координационного центра, который создан в университете Минобороны Турции в Стамбуле.

Как сообщает газета Yeni Şafak, в координационном центре от Турции, России и Украины будут представлены военнослужащие в звании полковников или генералов, а также представители ООН.

Все торговые суда, занятые в вывозе сельхозпродукции, будут зарегистрированы в центре. Контроль за безопасным судоходством на маршрутах перевозки из трех украинских портов (Одесса, Южный и Черноморск) будет вестись на круглосуточной основе, в том числе с использованием дронов. Военного сопровождения торговых судов не предусмотрено.