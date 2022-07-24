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Токаев и Мирзиеев обсудили стратегическое партнерство Казахстана и Узбекистана

Токаев и Мирзиеев обсудили стратегическое партнерство Казахстана и Узбекистана

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел телефонный разговор с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым.

Токаев поздравил коллегу с днем рождения и пожелал ему дальнейших успехов в ответственной государственной деятельности на благо народа Узбекистана, передает Акорда. Был отмечен личный вклад Мирзииева в укрепление стратегического партнерства, отношений дружбы и добрососедства между Казахстаном и Узбекистаном.

Также лидеры обсудили вопросы двустороннего сотрудничества и график предстоящих встреч на высшем уровне.

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