Токаев и Мирзиеев обсудили стратегическое партнерство Казахстана и Узбекистана

24 июл. 11:48

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел телефонный разговор с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым.

Токаев поздравил коллегу с днем рождения и пожелал ему дальнейших успехов в ответственной государственной деятельности на благо народа Узбекистана, передает Акорда. Был отмечен личный вклад Мирзииева в укрепление стратегического партнерства, отношений дружбы и добрососедства между Казахстаном и Узбекистаном.

Также лидеры обсудили вопросы двустороннего сотрудничества и график предстоящих встреч на высшем уровне.