В России выявили свыше 7,5 тыс случаев коронавируса

24 июл. 11:23

За минувшие сутки в России выявили 7 523 новых случая заражения коронавирусом - впервые с конца апреля суточный прирост превысил 7,5 тыс.

В Москве новых случаев 2 386, в Санкт-Петербурге - 781, в Подмосковье - 662. В Краснодарском крае - 179, в Ставропольском крае - 118, в Крыму - 62, в Дагестане - 4, в Кабардино-Балкарии - 21, в Адыгее - 8, в Карачаево-Черкесии - 4, в Чечне - 10, в Ингушетии - 3, в Северной Осетии - 8.

Общее число инфицированных в России достигло 18 532 255.

Госпитализированы за сутки 757 человек. Выздоровели 4 812 пациентов, за все время - 17 938 674.

Умерли за сутки 37 человек, с начала пандемии - 382 155.