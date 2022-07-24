Иммунолог: "кентавр" может завершить пандемию коронавируса

24 июл. 11:09

Пандемия может закончиться из-за подвида омикрона BA.2.75, получившего название "кентавр", считает доктор медицинских наук, врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов, пишет РИА Новости.

"Кентавр", являющийся гибридом двух других подвариантов омикрона, уже проник в Россию, официально зафиксировано пять случаев подвида штамма, впервые появившегося в Индии.

Врач рассказал, что "кентавр" более заразный, и представляет собой "живую вакцину" - легкое, но распространенное заболевание быстро "проиммунизирует" население.

"И на этом эпидемия закончится, я так думаю. Такая вероятность есть", - поделился иммунолог.

Напомним, в России в июле начался рост заболеваемости коронавирусом, гражданам рекомендовано носить маски в общественных местах и пройти ревакцинацию.