В Сочи подсчитывают ущерб, вызванный наводнением

24 июл. 10:53

В субботу на Сочи дважды обрушились мощные ливни, погиб один человек, повреждены около 40 автомобилей, трассы были подтоплены, а местные жители частично остались без света и воды.

К утру воскресенья движение по всем федеральным трассам в зоне ответственности Черноморского управления Росавтодора осуществляется в штатном режиме. Специалисты обследуют участки трассы А-147 Джубга, а также потенциально опасные районы, где присутствует угроза оползней.

"Предстоит проверить также места, подвергшиеся наибольшим затоплениям минувшей ночью. Это участок между тоннелями №№ 7 и 8 на трассе А-148 Дублер Курортного проспекта, второстепенный ход А-147 в районе Зубовой Щели, перекресток под эстакадой на 10 км А-148 в микрорайоне Ареда, обход Сочи", - сообщает пресс-служба ФКУ "Упрдор Черноморье".

В УВД Сочи поделились, что составлены протоколы о повреждении 36 автомобилей во время ливневого дождя, заявления от граждан продолжают поступать, пишет "Интерфакс".

Следственный отдел в Сочи организовал проверку по факту гибели женщины, во время ливня она оказалась зажата между дорожным ограждением и автомобилем, который несло течением воды.

Прогноз погоды на ближайшие сутки в Сочи остается неблагоприятным, но синоптики полагают, что пик дождей курорт уже пережил.