Список недружественных России стран расширился

24 июл. 10:39

Правительство РФ добавило в перечень недружественных стран и территорий острова Гернси и Мэн (коронные владения Британской короны), а также Багамы.

Согласно сообщению кабмина, подписано распоряжение о расширении списка "иностранных государств и территорий, совершающих в отношении России, российских компаний и граждан недружественные действия".

"В перечень вошли острова Гернси и Мэн, поддержавшие санкции, введенные Великобританией в отношении России, российских граждан и компаний В перечень вошли острова Гернси и Мэн, поддержавшие санкции, введенные Великобританией в отношении России, российских граждан и компаний, а также Багамские острова, которые ввели запрет на любые операции с Банком России, российским Минфином и рядом кредитных организаций Российской Федерации", - говорится в сообщении.

Документ утвержден для реализации указа президента РФ "О временном порядке исполнения обязательств перед некоторыми иностранными кредиторами". Согласно ему, валютные обязательства перед зарубежными кредиторами из перечня недружественных стран, могут исполняться российской стороной в рублях.