На пути в Дагестан с рельсов сошли 12 вагонов

24 июл. 10:06

На перегоне между станциями Улан-Холл (Калмыкия) и Белое Озеро (Дагестан) однопутного неэлектрифицированного участка Кизляр - Олейниково (Махачкалинский регион Северо-Кавказской железной дороги) с рельсов сошли 12 грузовых вагонов, сообщает пресс-служба СКЖД в воскресенье.

"Для ликвидации последствий происшествия были направлены восстановительные поезда со станций Астрахань-2 и Кизляр", - добавили в СКДЖ.

Создан оперативный штаб. Пострадавших при ЧП нет. Угрозы окружающей среде нет, говорится в сообщении