В Северной Осетии во время ливня погиб мужчина

23 июл. 21:58

Как сообщает ГУ МЧС по республике, мужчина погиб в селении Октябрьское Северной Осетии во время ливня с градом из-за срыва крыши с дома.

"В результате срыва крыши с пятиэтажного дома, расположенного в Пригородном районе селения Октябрьское, погиб мужчина 1948 года рождения", - говорится в сообщении ведомства.

Кроме того, отмечается, что из-за непогоды в 11 населенных пунктах Северной Осетии произошло нарушение электроснабжения. В некоторых районах частично сорвало кровлю со школ, также имеются частично поврежденные кровли в частных домовладениях.