Армения ведет переговоры с Индией о закупке оружия

23 июл. 21:45

Как сообщает индийское издание The Sentinel, в июне нынешнего года представители Министерства обороны Армении побывали в Индии, где обсуждали возможность поставок в Армению различных видов вооружений.

Отмечается, что члены делегации Армении привезли с собой на переговоры список оружия, который намерены приобрести. При этом издание не поясняет, какие виды вооружения и военная техника были в этом списке. Подчеркивается, что особый интерес представителей Армении вызывали беспилотные летательные аппараты.

Издание поясняет, что Армения не впервые проявляет интерес к индийской военной технике. В частности, в 2020 году Ереван заключил с Дели сделку на поставку четырех контрбатарейных радаров Swathi на общую сумму 40 миллионов долларов. С тех пор оборонные потребности Армении «растут в геометрической прогрессии».