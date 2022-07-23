Роспотребнадзор: дополнительные противоэпидемические меры из-за оспы обезьян не нужны

23 июл. 21:33

Необходимости введения дополнительных противоэпидемических мер в России из-за оспы обезьян нет, состояние заразившегося россиянина не вызывает опасений. Об этом сообщается на сайте Роспотребнадзора.

"На сегодняшний день необходимости введения дополнительных противоэпидемических мер на территории России нет. По состоянию на 23 июля в России подтвержден один завозной случай оспы обезьян. Инфицированный подходит курс лечения в медицинском учреждении инфекционного профиля. Его состояние не вызывает опасений. Благодаря своевременной изоляции пациента удалось избежать возникновения цепочки заражений", - подчеркивается в сообщении

Ранее в пресс-службе ведомства заявили, что новых подтвержденных случаев оспы обезьян в России не выявлено, принимаются меры, чтобы купировать риск завоза инфекции в страну.