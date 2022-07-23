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Град и ливень повалили рекламные щиты и деревья во Владикавказе

Град и ливень повалили рекламные щиты и деревья во Владикавказе

Во Владикавказе бушует сильнейший ливень с градом. Из-за непогоды повалены деревья, с домов сорваны крыши, передает ТАСС.

Кроме того, затруднено движение автотранспорта, пассажирских автобусов и маршруток. В некоторых районах отключена электроэнергия.

С 21 по 24 июля во Владикавказе объявлено штормовое предупреждение. Синоптики прогнозировали сильные дожди, ливни в сочетании с грозой, градом и шквалистым усилением ветра 20-25 м/с. В связи с этим на реках возможен подъем уровней воды местами до неблагоприятных отметок, в горах - сели малого объема.

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