Град и ливень повалили рекламные щиты и деревья во Владикавказе

23 июл. 21:15

Во Владикавказе бушует сильнейший ливень с градом. Из-за непогоды повалены деревья, с домов сорваны крыши, передает ТАСС.

Кроме того, затруднено движение автотранспорта, пассажирских автобусов и маршруток. В некоторых районах отключена электроэнергия.

С 21 по 24 июля во Владикавказе объявлено штормовое предупреждение. Синоптики прогнозировали сильные дожди, ливни в сочетании с грозой, градом и шквалистым усилением ветра 20-25 м/с. В связи с этим на реках возможен подъем уровней воды местами до неблагоприятных отметок, в горах - сели малого объема.