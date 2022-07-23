Главы МИД Ирана и Саудовской Аравии проведут встречу в Багдаде

23 июл. 20:58

В Ираке готовятся к официальной встрече министров иностранных дел Ирана и Саудовской Аравии - Хосейна Амира Абдоллахияна и принца Фейсала бен Фархана Аль Сауда. Об этом в субботу сообщил глава иракского внешнеполитического ведомства Фуад Хусейн, передает ТАСС.

"Мы заняты сейчас организацией первых после разрыва дипотношений в 2016 году переговоров между главами иранского и саудовского МИД. С такой просьбой к нам обратился после саммита арабских лидеров в Джидде 16 июля наследный принц [Саудовской Аравии] Мухаммед бен Сальман Аль Сауд", - сказал Хусейн.

Иракский министр не раскрыл дату проведения переговоров, но отметил, что это будет "первая публичная встреча, поскольку все предыдущие пять раундов были секретные и в них принимали участие руководители силовых структур".