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Кыргызстан и Узбекистан обсуждают открытие новых маршрутов

Кыргызстан и Узбекистан обсуждают открытие новых маршрутов

В пятницу в Ташкенте встретились посол Кыргызыстана в Узбекистане Муса Джаманбаевы и министр транспорта Узбекистана Илхом Махкамов. Они обсудили вопросы развития транспортных коммуникаций между двумя странами. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства транспорта Узбекистана.

Кроме того, стороны обсудили вопросы, касающиеся развития транспортных коммуникаций между странами. Особое внимание было обращено на организацию железнодорожного и автобусного сообщения по новым маршрутам, соединяющим населенные пункты двух республик.

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