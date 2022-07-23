Кыргызстан и Узбекистан обсуждают открытие новых маршрутов

23 июл. 20:49

В пятницу в Ташкенте встретились посол Кыргызыстана в Узбекистане Муса Джаманбаевы и министр транспорта Узбекистана Илхом Махкамов. Они обсудили вопросы развития транспортных коммуникаций между двумя странами. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства транспорта Узбекистана.

Кроме того, стороны обсудили вопросы, касающиеся развития транспортных коммуникаций между странами. Особое внимание было обращено на организацию железнодорожного и автобусного сообщения по новым маршрутам, соединяющим населенные пункты двух республик.