В Севастополе пройдет Всероссийский показ мод

24 июл. 7:59

...В рамках "Всероссийского конкурса дизайнеров" крымский Севастополь 5 августа примет Всероссийский показ федерального значения.

Мероприятие будет проводиться на берегу моря, под открытым небом. Это fashion performance, на котором представят свои коллекции дизайнеры из разных городов России.

DESIGNER AWARDS откроет мир моды и даст возможность стать частью уникального фэшн-события, главного мероприятия в области моды в Крыму, - передает "АиФ-Крым.

Имена дизайнеров будут широко освещены в социальных сетях проекта и на сайтах российских СМИ, а откреют программу Анастасия Силантьева (Москва), хедлайнер модного события - Наз Маер (Москва).

Свои коллекции представят Елена Журавлева ( Симферополь), Ольга Кирсанова (Алушта), Анастасия Самсонова ( Сочи), Ольга Мусатова ( Севастополь), Мария Кириленко ( Севастополь) и бренд Anna Green (Симферополь)

Генеральный продюсер и автор проекта – Анастасия Метлинова.