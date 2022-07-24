В Сочи с концертом приедет симфонический оркестр Армении

24 июл. 6:10

Государственный симфонический оркестр Армении под управлением Сергея Смбатяна выступит 25 июля перед зрителями в центре науки и искусства "Сириус" в Сочи. Концерт пройдет в рамках Дней культуры Армении в России, сообщает пресс-служба министерства образования, науки, культуры и спорта Армении.

Оркестр представит вальс из балета Арама Хачатуряна "Маскарад", фрагмент из балета "Спартак", "Ноктюрн" Эдуарда Багдасаряна, сюиту из "Лебединого озера" Петра Чайковского и другие произведения. Завершится вечер музыкой Арно Бабаджаняна и Шарля Азнавура. С оркестром также выступит скрипачка Елена Таросян. Дирижером будет Арутюн Арзуманян.

Стоит добавить, что Государственный симфонический оркестр Армении выступит в центре "Сириус" во второй раз.