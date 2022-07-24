В Херсонесе с размахом отпразднуют День крещения Руси

24 июл. 3:05

Севастопольский музей-заповедник "Херсонес Таврический" организовал множество мероприятий, посвященных дню памяти князя Владимира, крестившего Русь, они пройдут 28 июля, - сообщила пресс-служба музея.

"Херсонес Таврический (византийский Херсон, Корсунь русских летописей) имеет прямое отношение к событиям 988 года. Ведь именно в этом городе, согласно "Повести временных лет", великий князь Владимир принял крещение и вступил в брак с византийской принцессой Анной, порфирородной сестрой императоров Василия II и Константина VIII. В дальнейшем христианство определило вектор развития всей нашей страны, которая восприняла основные духовные ценности Византии", - говорится в пресс-релизе.

На празднике выступят солисты ансамбля "Волжские гусляры", которые перенесут слушателей во времена былин. Еще больше погрузиться в историю Древней Руси помогут ремесленные мастер-классы. Посетители смогут попробовать силы в чеканке монет и изготовлении стеклянных бус, а сюрпризом для них станет мастер-класс по исполнению былин под аккомпанемент гуслей.

На территории музея-заповедника будет работать фуд-корт, на котором представят старинные блюда и напитки русской кухни: сбитень, калачи, рулеты. Также у каждого будет возможность расписать имбирный пряник, - отметили в музее