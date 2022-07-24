Россию и Узбекистан свяжет новый автобусный рейс

24 июл. 0:35

Узбекистан с 1 августа запускает автобусные рейсы между Ташкентом и Новосибирском, пишет Podrobno.uz.

Автобусы будут ходить раз в неделю, по понедельникам, отправление с автовокзала "Ташкент" в 14:00. Билет можно приобрести за 800 тыс сумов.

Регулярное автобусное сообщение между Россией и Узбекистаном возобновилось с 18 июля. Уже запущены рейсы из Ташкента в Москву, Казань и Санкт-Петербург.

"К каждому автобусу, выезжающему на маршрут, прикреплены три водителя. Перед выездом на маршруты каждый водитель проходит медицинский осмотр, а автобусы – технический. Во время поездок водители меняются каждые четыре часа", - сообщили в Минтрансе республики.