Турция нацелена на развитие системы скоростного ж/д

23 июл. 19:58

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, выступая на субботней церемонии начала реализации проекта прокладки участка скоростного ж/д по маршруту Анкара-Йеркёй-Кайсери, заявил, что страна нацелена на дальнейшее развитие системы железнодорожного транспорта, в том числе расширения магистралей скоростных ж/д. Об этом пишет агентство «Анадолу».

По словам Эрдогана, новая магистраль, протяженностью 142 км, позволит снизить время в пути между столицей и городом Кайсери с семи до двух часов.

Кроме того, президент отметил, что в период с 2003 по 2020 гг. в Турции ежегодно прокладывалось в среднем 134 км железных дорог. За данный период в стране было построено 2 149 ж/д путей.