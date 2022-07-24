Энергетический кризис разворачивается по всему миру 

Мир ожидает тревожное энергетическое будущее. На протяжении многих месяцев невероятно высокие цены на газ и нефть сеют хаос по всему миру, и эксперты предупреждают, что кризис будет продолжаться до тех пор, пока конфликт на Украине не будет окончен.

Foreign Policy пишет, что от Эквадора до Южной Африки дефицит топлива и отключения электричества вызывают коллапс в зависимых от импорта странах. На Шри-Ланке, которая уже прогнулась под тяжестью кризиса, острый дефицит и огромные очереди вынудили власти распорядиться о работе из дома. Пакистан сократил рабочую неделю, чтобы меньше прибегать к отключению электричества, а Панаму сотрясают протесты из-за всплеска цен.

”Мы впервые переживаем глобальный энергетический кризис, - считает Джейсон Бордофф, эксперт по энергетике из Колумбийского университета. Он отмечает, что затронутыми оказались почти все мировые регионы и энергоресурсы. - Волновые эффекты наблюдаются повсеместно, и, как мне кажется, худшее еще впереди”.

Еще до начала российской спецоперации на Украине на рынках наблюдалась напряженность, спровоцированная сочетанием таких факторов, как пандемия, нарушение цепочек поставок и климатические потрясения. Она была усугублена сокращением российского газового экспорта и желанием Европы найти альтернативные источники, что привело к росту цен на глобальном уровне. По мере того как спровоцированная изменением климата жара подливает масла в огонь, проблемы становятся всё серьезнее. ”У нас взаимосвязанная глобальная система, - объясняет Бордофф. - Давление в одном месте ощущается в другом”.

В последний раз мир переживал подобный энергетический коллапс (из-за нефти) в 1970-х, когда ОПЕК ввел эмбарго, оказавшее влияние на всю нефтяную индустрию. Кризис привел к созданию Международного энергетического агентства (МЭА) и подтолкнул промышленные страны к накоплению стратегических запасов на случай будущих проблем с поставками, говорит Антуан Халф, эксперт из Центра глобальной энергетической политики в Колумбийском университете. Но у стран с формирующимся рынком, а также у государств с большим вешним долгом нет подобного рода подушки, в результате чего они особенно уязвимы перед лицом подобных потрясений.

”Сегодня появилось огромное количество стран, небольших, но быстро развивающихся, они используют всё больше энергии, что указывает на экономический скачок, который они переживают, - объясняет Халф. - Но в связи с этим они более чувствительны к рискам, поскольку не являются частью системы безопасности МЭА”.

Взять, к примеру, Пакистан, который никак не может отказаться от отключений электроэнергии, или Эквадор, где протесты из-за растущих цен на топливо и другие товары привели к тупиковой ситуации в июне. В последние недели и Гану, и Камерун также сотрясают протесты из-за цен и дефицита. Аналогичная ситуация в Аргентине и Перу, где стоимость топлива спровоцировала забастовки и демонстрации.

”Самые бедные страны мира уже переживают экономические потрясения. Из-за своего слабого денежно-кредитного положения, они не могут позволить себе энергию, - говорит Бордофф. - Думаю, вскоре мы увидим, к чему могут привести отключения электроэнергии и чем чревато использование энергии в тех частях света, где доход ниже и, в первую очередь, нет стабильных электросетей”.

Некоторые страны уже погрузились во тьму. Южная Африка, которая не понаслышке знает, что такое отключение энергии в часы пик, страдает от веерных отключений, переживая один из самых тяжелых энергетических кризисов в своей истории. Как и Куба, где отключения электроэнергии происходят повсеместно.

Чтобы избежать подобной участи, многие страны вернулись к использованию угля. На фоне усиления кризиса в мае Индия заявила о готовности вновь ввести в эксплуатацию угольные электростанции и увеличить выработку электроэнергии. Уже в июне импорт угля в стране достиг рекордных уровней. В этом месяце министр энергетики Радж Кумар Сингх предупредил, что ситуация в стране еще долго не изменится.

Разворачивающиеся кризисы - последствия событий на Украине, оказавшие влияние на сырьевые рынки и перевернувшие глобальную экономику, считает Хелима Крофт, эксперт по энергетике из RBC Capital Markets. Помимо энергии, на долю России и Украины приходится значительная часть мирового экспорта пшеницы и ключевые мощности по производству удобрений. Оба эти сектора были ограничены во время кризиса.

”Дело не только в нефти и газе, - утверждает Крофт. - Но также и в основной сельскохозяйственной продукции и потенциальном мировом продовольственном кризисе. Кроме того, существуют угрозы политической нестабильности, поскольку очень многие люди оказались в крайне бедственном положении”.

В то время как европейские страны ограничивают поставки российской нефти, Китай и Индия скупают их по более низкой цене, а Москва уже стала главным экспортером Пекина. Однако высокое потребление энергоресурсов не означает, что Китай и Индия не сталкиваются с экономическими потерями: даже несмотря на скидку, обе страны платят огромные деньги за энергетический импорт. ”Финансовый аспект играет свою определенную роль в текущем процессе, и его невозможно нивелировать импортом российской нефти, даже с учетом серьезной скидки”, - говорит Фернандо Феррейра, директор Службы геополитических рисков в Rapidan Energy Group.

Будущей зимой рынки могут столкнуться с еще одним потрясением, когда европейские меры против российской нефти вступят в силу. Чтобы смягчить потенциальный скачок цен, администрация США пытается разработать план по ограничению цен на российскую нефть, однако на его пути много препятствий. ”Нас ожидают еще большие проблемы на энергетическом рынке и более высокие цены на нефть в декабре. Всё будет зависеть от того, как будут применяться санкции”, - считает Крофт.

По мнению экспертов, будущее развитие кризиса неразрывно связано с продолжительностью украинского конфликта. ”Кризис будет продолжаться до тех пор, пока не будет исчерпан конфликт, - говорит Феррейра. - Никаких признаков его завершения нет”.