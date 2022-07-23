В большинстве регионов Казахстана объявлено штормовое предупреждение

23 июл. 19:45

Синоптики рассказали о погоде в Казахстане, которая ожидается в воскресенье, 24 июля. В большинстве регионов пообещали дожди, град и сильную жару. Об этом пишет Sputnik Казахстан.

"Под влиянием фронтальных разделов на западе, северо-западе, севере, востоке, в горных районах юго-востока Казахстана пройдут дожди, на юго-западе – сильный дождь, с грозами и усилением ветра. На западе, востоке страны - град, на юге – пыльная буря, на севере ночью и утром - туман. Лишь на юге, в центре Казахстана ожидается погода без осадков", - говорится в сообщении агентства.