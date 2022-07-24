Как Кир Великий превратил древнюю Персию в супердержаву 

24 июл. 4:00

В значительной степени терпимый и милосердный правитель царь Персии Кир II Великий создал одну из крупнейших империй в мировой истории. За счет масштабных завоеваний и великодушного правления он преобразовал небольшую группу полукочевых племен в могущественную Персидскую империю - первую супердержаву древнего мира - всего за 15 лет, пишет History.

Восхождение Кира Великого

Родившийся в 600 г до н. э. основатель первой Персидской Империи (Ахеменидской державы) был выходцем из полукочевого племени из Пасаргады, которое разводило овец, коз и другой скот на юго-западе современного Ирана. Мало что известно о юности и происхождении Кира, кроме того, что он принадлежал к царской семье Ахеменидов либо по рождению, либо посредством заключенного брака.

Через пять лет после восхождения на трон в 558 г. до н. э. в качестве вассала Мидийской империи, контролировавшей большую часть современного Ирана, Кир объединил предводителей персидских племен и организовал восстание против мидийского царя Астиага. Благодаря помощи мидийского военачальника-перебежчика, Кир одержал победу над силами Астиага в битве за Пасаргады и завладел столицей Экбатаной в 550 г. до н.э.

Некогда покоренные персы стали завоевателями. Вместо того чтобы мстить, новый правитель Кир продемонстрировал милосердие и сдержанность. Он обеспечил царскую пенсию Астиагу и не стал грабить Экбатану, сделав ее своей летней резиденцией. Представителей мидийской знати он назначил на высокие посты в суде и в армии. Но милость Кира имела границы: он убил зятя и внуков Астиага, поскольку считал их угрозой своей власти.

Кир завоевывает Лидию и расширяет свою империю

Восхождение Кира обеспокоило Креза, короля Лидии, которая занимала западную часть современной Турции. Обдумывая возможность нападения на набирающую силу соседнюю Персию, Крез отправил посланника за советом к греческому оракулу в Дельфах. ”Если Крез отправится на войну, он сокрушит великое царство”, - сообщил посредник между богами и людьми. Окрыленный божественным посланием Крез провел огромную армию через реку Галис и напал на персов в 547 г. до н.э. После безрезультатной битвы Кир удивил отступившую лидийскую армию, последовав за ней зимой в столицу Сарды.

В решающей битве при Тимбре персидские силы превосходили по численности лидийские. Мидийский военачальник-дезертир Гарпаг посадил кавалеристов на обозных верблюдов и поставил в первую линию. Запах верблюдов отпугнул атакующих лидийских лошадей, которые бежали с поля боя. Отступившие в Сарды лидийцы в итоге сдались после осады персов.

Предсказание оракула, сделанное Крезу, сбылось. Империя была разрушена, но только не персидская, а его собственная.

Как и с мидийцами, Кир миролюбиво обошелся с жителями Лидии. Казна империи находилась в Сардах, а Крез предстал перед судом Кира. Персидский царь сохранил местные культуры, религии и законы, что обеспечило ему преданность его новых субъектов. ”Кир умел быстро поглощать и устанавливать контроль над административными структурами в регионах, которые он покорял, зачастую оставляя местные элиты на занимаемых ими должностях”, - объясняет Джон Ли, профессор истории из Калифорнийского университета в Санта-Барбаре.

Но терпимость персидского царя не была всепоглощающей. Когда аристократы, управлявшие лидийской казной, устроили бунт, Кир казнил зачинщиков, а их последователей поработил. Военачальник Гарпаг после завоевания Лидии организовал беспощадную осаду греческих поселений в Ионии, в результате которой многие местные жители целыми городами мигрировали в Италию.

”Много ходит легенд о Кире, древних и современных, как о милостивом правителе, - говорит Ли. - Хотя Кир действительно терпимо относился к местным традициям и религиям, а также сотрудничал с элитами, согласно документом той эпохи, в частности, клинописным табличкам, Персидская империя, как и все империи, главным образом занималась обеспечением собственного благосостояния и рабочей силы, в том числе и посредством порабощения среди завоеванных народов”.

Персидские силы и падение Вавилона

По мере роста Персидской империи ее армия становилась все сильнее. Кир создал элитный отряд конных воинов, которые стреляли из луков на скаку. Он также придумал использовать колесницы с лезвиями, установленными на колеса. ”Мотивация у войска Кира была серьезной. Они были отлично обучены. Да и сам Кир был вдохновляющим лидером, - говорит Ли. - Его армия умудрялась перемещаться гораздо быстрее, чем того ожидали враги, особенно зимой”.

После того как войско Кира завоевало территории к востоку от Персии, персидский царь обратил свой взор на оставшуюся крупную державу на Западе Азии - Нововавилонское царство. В 539 г. до н.э. персидские силы вторглись в богатую империю, разгромив вавилонскую армию и начав осаду стратегического города Опис на реке Тигр. Через неделю персидская армия добралась до стен Вавилона - крупнейшего города древнего мира - захватив его без боя. Надпись на Манифесте Кира (глиняном цилиндре с клинописью, обнаруженном в 1879 году), гласила, что персидский царь триумфально вошел в Вавилон, ”где был встречен радостью и ликованием”.

Вскоре после падения Вавилона Кир освободил вавилонских евреев, которых захватил Навуходоносор II после разрушения Иерусалимского храма 50 годами ранее. После освобождения из вавилонского плена, многие евреи вернулись на свою духовную родину - в Иерусалим. В Книге пророка Исаии в Ветхом завете Кир описывается как ”помазанник” Божий, который ”смиряет народы и отбирает у царей их оружие”. С завоеванием Нововавилонского царства Персидская империя раскинулось от Эгейского моря на западе до реки Инд на востоке. Кир создал одну из величайших империй в древнем мире, и мог себе позволить сказать (согласно Манифесту Кира): ”Я Кир, царь множеств”.

Смерть Кира и судьба империи

Мало что известно о смерти Кира в 529 г. до н.э. Согласно ряду источников, он погиб от ранения, полученного во время сражения на восточной границе империи. Его тело было перевезено в Пасаргады, помещено в золотой саркофаг и погребено в огромной каменной гробнице, обращенной к восходящему солнцу. После Кира царем стал его сын Камбис II, который продолжил расширять границы империи, завоевав еще одну древнюю цивилизацию - Египет. Персидское царство процветало в течение следующих двух веков - до завоевания армией Александра Великого в 330 г. до н.э.