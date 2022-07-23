Глава ВОЗ сообщил о более 16 тысяч случаев оспы обезьян в мире

23 июл. 19:31

Более 16 тысяч случаев заражения оспой обезьян выявлены в 75 странах. Об этом заявил глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус на пресс-конференции по итогам второго заседания чрезвычайного комитета ВОЗ.

"В настоящее время выявлено более 16 тысяч случаев заболевания в 75 странах и территориях, а также пять смертельных случаев", - отметил Гебрейесус.

При этом в России новых подтвержденных случаев оспы обезьян не обнаружено, о чем сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

"Ситуация находится на строгом контроле Роспотребнадзора. На сегодняшний день новых подтвержденных случаев оспы обезьян в России нет", - говорится в сообщении.

В ведомстве также добавили, что предпринимают все необходимые меры для купирования рисков завоза оспы обезьян, предотвращения возможности распространения заболевания.