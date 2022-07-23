23 июл. 19:15

В Кисловодске запустили проект "Музыка фонтанов". Теперь произведения известных композиторов и исполнителей, которые бывали в Кисловодске в Ставропольском крае, будут ежедневно звучать на проспекте Ленина у каскада музыкальных фонтанов на курорте. Об этом ТАСС рассказал глава города Евгений Моисеев.

"В Кисловодске на новом проспекте Ленина заработали музыкальные каскады фонтанов. Каждый день там будут звучать произведения всемирно известных композиторов и исполнителей, которые бывали на курорте и вдохновлялись его очарованием", - сообщил он.

Моисеев отметил, что музыка фонтанов будет звучать на проспекте Ленина ежедневно с 18:00 до 21:00 по московскому времени.