Мировой политический кризис стал стимулом для миротворческого процесса между Азербайджаном и Арменией

События на Украине в очередной раз напомнили всему постсоветскому пространству, как хрупок мир и почему многолетний переговорный процесс лучше одного дня войны. Кроме того, несостоятельность любых попыток по созданию националистических концепций в республиках бывшего СССР обнажила двойственный характер политики агрессивной десоветизации, вынудив сторонников мира сформировать принципиально новые сбалансированные механизмы взаимодействия для предупреждения масштабных конфликтов.

В странах ЕС обратили внимание, что кризис на Украине стал ускорять переговорный процесс на Южном Кавказе. Действительно, 16 июля главы МИД Армении и Азербайджана встретились не в Москве, и не в Брюсселе, а в Тбилиси, причем эта их двусторонняя встреча стала первой с момента завершения 44-дневной войны; активизировались армяно-турецкие контакты; лидеры России, Турции и Ирана провели встречу в Тегеране, а Ереван внезапно посетил директор внешней разведки США Уильям Бернс. В условиях возросшей угрозы силовых подходов в международных отношениях политические элиты Армении и Азербайджана могут прийти к общему знаменателю по вопросам мира, разделения труда, сохранения культурно-исторического наследия.

Очевидно, что демонстративный отказ принимать во внимание интересы соседей, риторика шантажа не способны защитить устойчивость развития Южного Кавказа в долгосрочной перспективе.

В качестве стимулирующего фактора переговоров выступили и специальная военная операция, и активная миротворческая политика Москвы

ЕС не раз высказывался о готовности помочь Армении и Азербайджану в вопросе делимитации границы, однако вскоре и в Баку, и даже в Ереване усмотрели стремление европейской дипломатии реанимировать статус Минской группы ОБСЕ. Дело в том, что кроме предложений по "перезагрузке" работы посреднической структуры, никто так не услышал, какую конкретно помощь Брюссель был готов предоставить. На этом фоне активная позиция российской дипломатии ответила сразу на несколько вызовов: развеяла иллюзию влияния на регион многочисленных западных фондов, спекулирующих на проблемах безопасности Южного Кавказа; убедила мировую общественность в том, что в вопросах безопасности на постсоветском пространстве не существует "своих" и "чужих". Деятельность российских миротворцев не преследует какую-либо поддержку локального сепаратизма. Даже когда в Ереване сторонники националистов демонстративно высказывают слова поддержки спецоперации на Украине, Москва подчеркнуто не реагирует и не комментирует риторику тех, кто готов ставить условия силам, призванным защищать мир и безопасность.

Украинский кризис хоронит перспективу расширения НАТО за счет украинской территории и стран Южного Кавказа

Стало ясно, что коллективный Запад способен расторгнуть в одностороннем порядке достигнутые договоренности и международные соглашения, избрав в качестве так называемой оборонительной доктрины политику насыщения оружием. На фоне падения престижа Североатлантического альянса его потенциал предсказуемо снизится и в области освоения пределов Южного Кавказа, в частности Грузии. Это подталкивает Баку и Ереван по-новому взглянуть на перспективу евразийской интеграции, которая не будет ставить под сомнение территориальную целостность Азербайджана. Спустя почти два года с момента подписания ноябрьского мирного Заявления, очевидно, что возобновление конфликта невозможно, даже при условии активного финансового вливания со стороны западных структур. Антивоенные настроения в регионе превалируют среди здравомыслящей части общества, а перспектива разблокировки всех транспортных коммуникаций, кажется, перестает быть чем-то неопределенным, поскольку региональные игроки высоко оценивают перспективы будущих проектов, которые могут стать альтернативой утраченных маршрутов.

В текущей международной обстановке политическая ориентация стран Южного Кавказа сводится к стремлению сохранить нейтралитет и поддержать торгово-экономические и прочие связи. Лучшим вариантом избежать кризиса (в случае Армении и Азербайджана) может стать концентрация сил для преодоления последствий минувшей войны.