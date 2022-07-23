Исрафил Ашурлы покорил очередной восьмитысячник

23 июл. 18:19

Сегодня, 23 июля, азербайджанский альпинист Исрафил Ашурлы покорил горную вершину Броуд-Пик, находящуюся на высоте 8051 м над уровнем моря.

По пути на вершину Ашурлы спас погибающего румынского альпиниста, о чем он рассказал в социальных сетях.

"На высоте 7700-7800 метров я увидел умирающего румынского альпиниста. На вопрос «Что важнее: амбиций или человеческая жизнь?» он ответил мгновенно. Я смог спустить пострадавшего на высоту 7300 метров, где мне на помощь пришли чилийские, польские и российские альпинисты с Л-3", - поделился альпинист.

Он также отметил, что взял с собой национальный флаг, телефон, чтобы сделать фото, а также GPS для подтверждения маршрута. Кроме того, Ашурлы поблагодарил подписчиков за поддержку.