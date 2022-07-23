12-летняя Айдан Нуриева в Карнеги-холле

В Азербайджане сильны традиции мировой классической музыки, и сегодня азербайджанских музыкантов часто на ура принимают в мировых концертных задах. Этим летом 12-летняя пианистка Айдан Нуриева (наряду с юными музыкантами из США, России, Казахстана, Турции, Китая, Японии и других стран) выступила на Гала-концерте победителей международного конкурса VIVA-MUSIC, который проводился в концертном зале Карнеги-Холл в Нью-Йорке.

За исполнение одной из прелюдий Феликса Мендельсона Айдан удостоилась диплома Лауреат I степени.

Будущая пианистка родилась в 2010 году в Москве, училась в детской школе искусств "Вдохновение" у педагога Елены Литвиной. В восьмилетнем возрасте Айдан стала победителем международного конкурса "Юные музыканты России", а потом удостоилась второго места на Международном конкурсе юных пианистов в Италии (Гроссето, Тоскания) и получила диплом " За музыкальную перспективу". В возрасте 9 лет Айдан стала обладательницей Гран-при московского открытого фестиваля искусств "Созвучие" среди солистов-исполнителей. В ее конкурсном репертуаре были фортепианные произведения Дмитрия Шостаковича "Лирический вальс", "Гавот", "Полька", "Шарманка", "Танец" из сюиты "Танцы кукол". В 2020 году стала финалистом ХII московского конкурса юных пианистов "Ступени к мастерству" и выступила на международном фестивале "Москва встречает друзей", организованном благотворительным фондом Владимира Спивакова.

Все это время Айдан вела активную концертную деятельность на разных площадках, в том числе участвовала в концерте "Тропою музыки. Памяти Кара Караева" в павильоне "Азербайджан" на ВДНХ. В феврале этого семья Айдан переехала в Баку, где в новом учебном году она продолжит заниматься музыкой в музыкальной школе им. Бюль-Бюля.