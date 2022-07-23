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МВД Грузии уничтожило изъятые из незаконного оборота наркотики на 893 тысячи долларов

МВД Грузии уничтожило изъятые из незаконного оборота наркотики на 893 тысячи долларов

Сотрудники министерства внутренних дел Грузии уничтожили изъятые из незаконного оборота наркотики на сумму 2,5 миллиона лари (893 тысячи долларов). Об этом сообщили в ведомстве, передает Sputnik Грузия.

"Сотрудники департамента экспертов-криминалистов будут постепенно уничтожать наркотики и психоактивные вещества в присутствии членов Специальной постоянной комиссии по решению суда, согласно соответствующему приказу министра внутренних дел", - говорится в сообщении.

Отмечается, что сотрудники грузинского МВД утилизировали изъятые из незаконного оборота наркотики в качестве вещественных доказательств с соблюдением современных стандартов защиты окружающей среды в высокотемпературной печи.

Среди уничтоженных веществ было более двух с половиной килограммов кокаина, более килограмма героина, 53 килограмма марихуаны, более 2,5 тысячи таблеток "субутекса", 94 грамма метадона, 352 таблетки амфетамина и более 2 тысяч пластинок "био" и препарата "Преглабалин".

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