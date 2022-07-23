МВД Грузии уничтожило изъятые из незаконного оборота наркотики на 893 тысячи долларов

23 июл. 17:59

Сотрудники министерства внутренних дел Грузии уничтожили изъятые из незаконного оборота наркотики на сумму 2,5 миллиона лари (893 тысячи долларов). Об этом сообщили в ведомстве, передает Sputnik Грузия.

"Сотрудники департамента экспертов-криминалистов будут постепенно уничтожать наркотики и психоактивные вещества в присутствии членов Специальной постоянной комиссии по решению суда, согласно соответствующему приказу министра внутренних дел", - говорится в сообщении.

Отмечается, что сотрудники грузинского МВД утилизировали изъятые из незаконного оборота наркотики в качестве вещественных доказательств с соблюдением современных стандартов защиты окружающей среды в высокотемпературной печи.

Среди уничтоженных веществ было более двух с половиной килограммов кокаина, более килограмма героина, 53 килограмма марихуаны, более 2,5 тысячи таблеток "субутекса", 94 грамма метадона, 352 таблетки амфетамина и более 2 тысяч пластинок "био" и препарата "Преглабалин".