Эрдоган: перевозки украинского зерна начнутся в скором времени

23 июл. 17:40

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, выступая в субботу на церемонии запуска промышленных проектов в городе Кайсери, заявил, что перевозка зерна по Черному морю начнется в ближайшие дни. Его выступление было показано на телеканале ТRТ.

Президент Турции привлек внимание к значимости соглашения по зерновому коридору, подписанного накануне в Стамбуле, и подчеркнул, что благодаря морским перевозкам украинского зерна Турция внесет важный вклад в устранение глобального продовольственного кризиса.

"С началом в ближайшие дни перевозки судами зерна мы внесем важный вклад в преодоление глобального продовольственного кризиса", - сказал турецкий лидер.

Кроме того, Эрдоган отметил, что Турция продолжит дипломатические усилия вплоть до обеспечения мира между Россией и Украиной.

"Мы настроены решительно на продолжение дипломатических усилий до тех пор, пока не будет обеспечен мир между Россией и Украиной. Мы надеемся в обозримом будущем получить обнадеживающие новости на переговорах и при контактах всех уровней, включая лидеров", - заявил глава государства.

Напомним, что 22 июля во дворце «Долмабахче» в Стамбуле было подписано соглашение между Турцией, РФ, Украиной и ООН по транспортировке зерновой продукции из украинских портов.