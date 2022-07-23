Число жертв наводнения в Иране возросло до 21

23 июл. 17:31

Количество жертв наводнений, вызванных мощными ливнями, в провинции Фарс на юго-западе Ирана возросло до 21. Об этом сообщает агентство Iran International.

"Сильные дожди и последовавшие за ними внезапные наводнения в пятницу в трех городах юго-западной иранской провинции Фарс привели к гибели по меньшей мере 21 человека, в то время как поисковая операция по поиску нескольких пропавших без вести людей продолжается", – говорится в сообщении агентства.

Отмечается, что поисковая операция по поиску пропавших без вести людей продолжается.