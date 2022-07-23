В Баку состоялась церемония вручения национальной премии "Экинчи"

23 июл. 17:15

В Бакинском молодежном центре состоялась церемония вручения национальной премии "Əkinçi", учрежденной EMEDIA GROUP, передает информационное агентство Trend.

Отмечается, что данное мероприятие было посвящено 147-летию национальной прессы. На открытии прозвучал гимн Азербайджана, а затем минутой молчания была почтена память шехидов, которые отдали свои жизни за свободу и независимость страны.

В честь Дня национальной печати также была представлена театрализованная сценка. Данный праздник ежегодно отмечается в Азербайджане 22 июля, в день выпуска в 1875 году первого печатного издания, газеты "Экинчи" (Əkinçi, Пахарь) на азербайджанском языке выдающимся просветителем Гасан-беком Зардаби.

На мероприятии национальной премией "Əkinçi" были отмечены пресс-секретари государственных и общественных структур, представители телеканалов и других СМИ. Гостям была представлена концертная программа.